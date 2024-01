Haushaltsplan ergänzt Feuerwehr Kalkar bekommt endlich neues Fahrzeug

(nik) Die Feuerwehr Kalkar hat schon vor langer Zeit die Anschaffung eines Logistikfahrzeugs beantragt. Wegen der weiterhin angespannten Haushaltssituation hatte die Verwaltung dies zurückgestellt, nach einem erneuten Gespräch mit der Feuerwehrleitung, die die Dringlichkeit ausführte, wird es nun doch angeschafft. Im Haushaltsplan 2024, der in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am Donnerstag, 1. Februar, auf der Tagesordnung steht und als Beschluss an den Rat weitergeleitet werden soll, sind nun 150.000 Euro für diesen Zweck vorgesehen.