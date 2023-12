Nach dem Haushaltsurteil Stadt Kleve in Sorge um Fördermittel für Bauprojekte

Kostenpflichtiger Inhalt Die Verwaltung hatte Fördermittel für die Sanierung des Lehrschwimmbeckens und der Turnhalle der Mariengrundschule in Materborn beantragt. Man hatte das Bundesförderprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ anvisiert. „Wir haben nun mitgeteilt bekommen, dass diese Maßnahme mit einer hauswirtschaftlichen Sperre belegt wurde“, sagte Keysers. Es dürfen also bis auf Weiteres keine Haushaltsverpflichtungen eingegangen werden. „Wir müssen also schauen, wie sich das entwickelt, ob und wann es weitergeht“, sagte der Kämmerer.