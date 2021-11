Stadt Kleve: : Stadt Kleve investiert 58 Millionen Euro

Kleve Der letzte Gesamthaushalt von Stadt Kleve, Umweltbetriebe und Gebäudemanagement, den Kämmerer Willibrord Haas aufstellt, liegt für 2022 bei 211,5 Millionen Euro und hat damit einen Überschuss von einer Million Euro aufzuweisen.

Doch Haas konnte in seiner Haushaltsrede vor dem Rat der Stadt am Mittwoch, 3. November, so etwas wie Entwarnung geben: „Die Corona-Zeiten waren und sind eine große Herausforderung für alle Beteiligten, die mit großem Engagement auf allen Ebenen bisher bewältigt wurden. Die finanziellen Lasten konnten durch eigene Anstrengungen als auch durch erhebliche Bundes- und Landesunterstützung aufgefangen werden“, sagte er gleich zu Beginn seiner Rede. Er schätze derzeit die Corona-Belastungen für die städtischen Haushalte zwischen 2020 bis 2023 auf rund zwölf Millionen Euro.

In diesem Jahr hat der Haushalt Kleves in der Gesamtheit von Stadt, Umweltbetriebe und Gebäudemanagement ein Gesamtvolumen an Erträge von 211,5 Euro, denen 210,5 Millionen Euro an Aufwendungen gegenüberstehen: Unterm Strich ist das sogar ein Plus von einer Million Euro. Das Gesamtvolumen fasst sich zusammen aus dem städtischen Haushalt mit Erträgen von 166,4 Millionen Euro, denen Aufwendungen von 167,4 Millionen Euro gegenüberstehen, dem Gebäude- und Grundstücksmanagement der Stadt (GSK) von ausgeglichenen 15,1 Millionen Euro und schließlich der Umweltbetriebe (USK), die auf der Ertragsseite 30 Millionen Euro stehen haben und auf der Ausgabenseite 28 Millionen Euro. Der Fehlbetrag im städtischen Haushalt von einer Million Euro wird über die Ausgleichsrücklage ausgeglichen. In dieser Rücklage für schlechte Zeiten hat die Stadt rund 30 Millionen Euro. Die geplanten Investitionen bleiben hoch. Sie liegen bei knapp 58 Millionen Euro, hinzu kommen Verpflichtungsermächtigungen für die künftigen Jahre – also Investitionen, die man vornehmen will – von 76,2 Millionen Euro. Pro Kopf investiert die Stadt 1070 Euro.