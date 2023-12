Wohin mit dem Geld? Aufatmen im Rathaus – die Gewerbesteuer sprudelt in Kleve

Seit zwei Jahren ist Klaus Keysers nun Kämmerer der Stadt Kleve. Er trat die Nachfolge von Willibrord Haas an – und gibt der Politik wenig Angriffsfläche. Keysers kommuniziert offen, gibt transparent Einblick in die kommunalen Finanzen. Freundlich, aber bestimmt, macht er die Stadtverordneten darauf aufmerksam, dass die fetten Jahre vorbei sind, dass gespart werden muss. Das sorgt freilich nicht gerade für Begeisterung im Ratssaal, nun aber konnte der Klever „Finanzminister“ zumindest für ein wenig Erleichterung sorgen: Die Stadt nimmt im Jahr 2023 voraussichtlich deutlich mehr Gewerbesteuer ein als geplant. Derzeit rechnet man im Rathaus mit einem Plus von 7,5 Millionen Euro. Statt 24,5 sollen es Ende des Jahres 32 Millionen Euro sein. Allerdings stehen die Zahlen unter dem Vorbehalt von Steuer-Nachprüfungen.