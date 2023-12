Haus Haan in Grieth Wie diese „Geistervilla“ ein echtes Prachtstück werden soll

Es gilt als Musterbeispiel des Neuen Bauens, das die Bauhaus-Architekten in den 1920er und 30er Jahren in vielen Städten und durchaus auch in ländlichen Regionen umsetzten. Haus Haan, ein weiß verputztes Wohnhaus aus klaren Kuben und einem runden Erker, von einem wohlhabenden Müller an den Griether Schifferdamm gesetzt, war immer schon ein Hingucker. In den vergangenen Jahrzehnten allerdings eher einer zum Kopfschütteln: Das einst beinahe herrschaftlich wirkende Haus wurde längst als Schandfleck empfunden.