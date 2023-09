Nach verschobenem Termin „Haus des Döners“ öffnet Donnerstag in Kleve

Die größte Döner-Kette in NRW öffnet am Donnerstag, 14. September, um 14 Uhr, ihre Filiale in Kleve an der Hoffmannallee. Einmal musste der Franchisenehmer den Termin verschieben. Material sei nicht rechtzeitig oder beschädigt geliefert worden. Jetzt hat das Unternehmen den Termin offiziell an die Fensterscheibe des Imbisses geklebt.