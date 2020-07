Haus der kleinen Forscher in Kleve : Ferien-Forschereien: Ins Wasser springen

Wie Spritzer entstehen, wenn unterschiedlich geformte Figuren ins Wasser fallen, kann diese Woche erforscht werden. Foto: hsrw

Kleve Einmal in der Woche stellt Barbara Maue vom Haus der kleinen Forscher Kreis Kleve an der Hochschule Rhein-Waal Forschungsideen für Eltern und Kinder zum Mitmachen an dieser Stelle in der Rheinischen Post vor.

Ferienzeiten sind ideal zum Forschen – erst recht in 2020, wo durch die Corona-Pandemie schon die meisten Spiele gespielt und Bücher gelesen sind. Forscht doch einfach zusammen mit der Familie – das bringt Laune und Abwechslung. Gerne teilen wir jede Woche einen schnell umsetzbaren „Haus der kleinen Forscher“-Tipp zum Thema Wasser mit euch, den ihr zusammen und ganz einfach mit Alltagsmaterialien ausprobieren könnt. Wer mag, legt ein kleines Forschertagebuch an – wenn ihr das ans Haus der kleinen Forscher schickt (gerne als Scan oder auch als Videos), bekommt ihr ab zwei Forscheraktionen eine kleine Forschertüte vom Haus der kleinen Forscher.

Wer ist von euch schon mal im Schwimmbad vom Sprungbrett gesprungen – vielleicht sogar in diesen Ferien? Hat es arg gespritzt?! Manchmal werden sogar die Badegäste am Beckenrand noch nass! Ganz anders bei den Sportspringern: Sie wirbeln oft regelrecht durch die Luft, drehen sich während des Sprungs oder schlagen Salti – trotzdem tauchen sie am Ende fast ohne Spritzer ins Wasserbecken.

info Eine Brunnen-Route für Kleve Einladung Nach den Wasserspringer*innen laden die Wasserspucker*innen ein Kleve neu zu entdecken! Studierende der Hochschule Rhein Waal haben eine 3 km lange „Brunnen-Route“ für Kleve ausgearbeitet. Start- und Endpunkt ist der Hochschulcampus. Die Beschreibung der Route mit interessanten Infos zu den Brunnen und einigen Audiofiles kann frei online oder als pdf abgerufen werden: https://www.hochschule-rhein-waal.de/de/fakultaeten/life-sciences/studierendenprojekte/studierendenprojekt-kleve-entdecken Viel Spaß!

Gehe für den Versuch am besten raus und suche dir einen steinigen Untergrund oder Asphalt, weil du hier am Besten sehen kannst, wo es nass ist. Wenn das nicht möglich ist, suche dir einen wasserfesten Boden in der Küche oder im Bad oder auf einer Wachstuchdecke.

Die aus Knete geformten „Springer“ könnten so aussehen. Foto: hsrw

Nimm einen Eimer oder eine recht tiefe Wäschewanne mit, die du mit Wasser fast bis zum Rand befüllst: das ist dein Schwimmbecken! Um es spannender zu gestalten, wäre auch ein Sprungturm nicht schlecht: ein Hocker, ein Stuhl, die Leiter an der Schaukel: schau dich einfach um, worauf du sicher stehen könntest.

Nun fehlt noch dein Springer! Dafür brauchst du wasserfeste Knete. Teile sie am Besten in mehrere gleich große Stücke!

● Wie kannst du sicherstellen, dass es wirklich immer genau gleich viel ist? Nur so sind deine Ergebnisse hinterher auch vergleichbar! Eine Hohlform, ein Lineal oder eine Waage können dir vielleicht dabei helfen. Nun kannst du unterschiedliche Springer daraus formen: dicke, dünne, lange, kurze, kugelige, eckige….was dir einfällt!

Jetzt kommt die erste Runde des Sprungwettbewerbs: Stell dich auf den Stuhl und lass alle deine Springer nacheinander aus genau der gleichen Höhe in dein mit Wasser befülltes Schwimmbecken fallen.

Markiere die Wasserspritzer auf dem Boden mit Kreide oder lege kleine Steinchen dorthin. Überlege dir ein System, so dass du hinterher noch weißt, welche Spritzer zu welchem Springer gehören!

● Gibt es Unterschiede? In der Weite der Spritzer?

● Oder in der herausgeschleuderten Wassermenge?

● Wie kannst du deine Springer verändern, so dass nur wenige Spritzer über den Rand des Schwimmbeckens hinaus fliegen?

● Willst du hauptsächlich das Ziel der kürzesten Spritzer (Entfernung) oder der am wenigsten wasserreichen (Wassermenge) verfolgen? Da könnten ja unterschiedliche Formen am erfolgreichsten sein!

Eventuell wählst du die Figur, die jetzt schon deinem Ziel am nächsten kam, behältst sie als Kontrolle und veränderst die anderen Figuren einfach in diese Richtung. Kannst du sie ebenfalls noch irgendwie verbessern?

Probiere immer wieder aus, was deine Veränderungen bewirken, indem du die Figuren „springen“ lässt! Konntest du die Figur im Hinblick auf das Spritzen noch verbessern? Welche Figur gleitet am sanftesten ins Wasser?

Forsche weiter: Was ändert etwa die „Sprunghöhe“ an den Spritzern, also wenn du die Figur von weiter oben oder aber einem niedrigeren Punkt loslässt?

● Was tut sich, wenn du nicht nur loslässt sondern die Figur mit Schwung ins Wasser wirfst?

Und vielleicht möchtest du jetzt auch noch die Figur mit der größten, weitesten Spritzmenge kneten?

Überlege nun: Wie gelingt dir beim nächsten Schwimmbadbesuch der perfekte, spritzarme Sprung? Wobei? Vielleicht braucht ja jemand am Beckenrand dringend eine erfrischende Abkühlung?

Ich bin sehr gespannt darauf eure Springer zu sehen! Wer noch ein paar Hintergrundinfos zu den „Spritzern“ und den Techniken der Olympioniken für spritzarmes Turmspringen sucht, schaut auf die Website der Hochschule: www.hochschule-rhein-waal, und dort unter: Haus der kleinen Forscher.

● Wer mag kann wieder Bilder, Videos oder einen kleinen Forschungsbericht von dem Sprungwettbewerb machen und an uns schicken: barbara.maue@hochschule.rhein-waal.de

Liebe Eltern: Im Haus der kleinen Forscher gibt es beim Vorgehen kein Richtig oder Falsch. Die gemachten Erfahrungen und die daraus gezogenen Schlüsse zählen. Unterstützen Sie jede Lösungsidee ihrer Kinder – auch wenn Sie eine andere für erfolgversprechender halten. Kreativität und Ausprobieren sind gefragt. Machen Sie mit. Und verfolgen Sie ruhig selbst auch eigene Ideen. Und Sie werden bemerken: es macht Spaß.