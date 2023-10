Karlstraße in Kleve Wie in diesem alten Wohnhaus moderne Wohnungen entstehen sollen

Kleve · An der Karlstraße in Kleve soll einem mehr als 100 Jahre alten Wohnhaus neues Leben eingehaucht werden. Das Architektur- und Planungsbüro „MV-Quadrat“ hat dabei ambitionierte Ziele. Was die Entwickler mit dem Gebäude vorhaben.

27.10.2023, 05:15 Uhr

Das Haus war einst eine Zierde für die Karlstraße – und soll es bald wieder werden. Foto: Markus van Offern (mvo)

Als das Haus kurz nach der Jahrhundertwende 1906/07 im Stil der Gründerzeit gebaut wurde, war es ein stattliches Gebäude mit aufwendiger Fassade. Der leicht hervorgehobene Mittelteil war mit roten Steinen geklinkert, die restliche Fassade mit gelblichen Steinen, die schönen hohen Fenster und die Tür mit dem runden Bogen wurden reich verziert mit Ecksteinen, mit Stürzen aus andersfarbigen Klinkern. Vor allem die mittlere der drei Etagen war, vielleicht als Beletage, reich verziert mit Kassetten und Schmuckelementen über und unter den Fenstern.