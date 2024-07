Abschied nach 35 Jahren Gocher Schüler verabschieden ihren „Hausi“

Goch · Der Hausmeister der Gocher Hauptschule geht in den Ruhestand. Andreas Janßen ist gelernter Schreiner und konnte seine Kenntnisse in der Schule immer gut anwenden. Wie ihn Kinder und Lehrer in Erinnerung behalten werden.

01.07.2024 , 05:15 Uhr

Andreas Janßen (Mitte) mit Schülern der Gustav-Adolf-Schule und Erinnerungsbaum. Schulleiter Norbert Arntz organisierte den Abschied. Foto: Anja Settnik

Von Anja Settnik