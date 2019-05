Kleve : Minoritenplatz mit Mehrheit empfohlen

Kleve Der Klever Hauptausschuss hat einen Bebauungsplan für den seit Jahrzehnten umstrittenen Klever Platz möglich gemacht. Auf Zustimmung stieß bei den Politikern auch der neue Pan für den zweiten Teil des Union-Geländes.

Mit Mehrheit votierte der Hauptausschuss für den Bebauungsplan Minoritenplatz, der zwei vieleckige, große Baufelder vorsieht. Man habe Jahrzehnte lang diskutiert, man habe ein Eckpunktepapier erstellt und jetzt von der Verwaltung auf dessen Grundlage den Bebauungsplan bekommen, erklärte CDU-Fraktionschef Wolfgang Gebing. Außerdem werde die Stadt auch noch die Wallgrabenzone endlich umsetzen, so dass man sehe, wie klein die verbleibende, zu bebauende Fläche überhaupt sei. „Wir halten es für städtebaulich notwendig, dass der Platz bebaut wird, dass die Stadt eine Kante bekommt. Es ist wichtig für die Stadt, dass hier etwas entsteht“, so der CDU-Fraktionschef. Wichtig sei aber vor allem, dass man hier jetzt erst einmal die Rahmenbedingungen für eine Bebauung festlege. Was man baue, wer baue und in welchem Umfang, das lege man erst später fest.