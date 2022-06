Volksfest : Hasselter Kirmes mit „Kölscher Nacht“ als Höhepunkt

Bedburg-Hau-Hasselt Die Kirmesfreunde haben den Termin auf das Wochenende vom 23. bis 25. September verschoben. Gefeiert wird wieder auf dem Dorfplatz.

Die Kirmesfreunde Hasselt, die sich am 12. August 2011 mit sieben Leuten gegründet haben, möchten die Tradition der Hasselter Kirmes auch in Zukunft aufrechterhalten. „Da haben sich damals ein paar Verrückte zusammengefunden, um den Bestand der Kirmes zu sichern“, sagt Bruno Willemsen, der gemeinsam mit Klemens Tilleman mehr für das kaufmännische Geschehen innerhalb des Vereins zuständig ist.

Die Kirmesfreunde sind hauptsächlich aus dem Schützenverein entstanden. „Wir haben auch technisch und handwerklich begabte Mitglieder in unseren Reihen. Wichtig ist ebenfalls, dass die Brüder Biermann, die aus Hasselt stammen, mit ihrer Erfahrung und ihrem Equipment dabei sind. Das Geld, das wir erwirtschaften, verbleibt in der Kasse und wird für die nächste Kirmes verwendet“, erklären sie weiter.

In den vergangenen Jahren wurde das Volksfest auf dem Gelände der Firma Markisen Stange an der Borschelstraße durchgeführt. Die Band „Besenkracher“ sorgte mit ihrer Hüttengaudi nebst bayrischen Bier und kulinarischen Gerichten für reichlich Stimmung.

Aber in diesem Jahr gibt es drei Änderungen. „Zunächst wird die Kirmes aus logistischen und organisatorischen Gründen um zwei Wochen nach hinten auf das letzte September-Wochenende verlegt. Zweitens wird es diesmal am Samstagabend, 24. September, eine Kölsche Nacht geben, bei der die Band ‘Hey Kölle‘ das Publikum im Zelt rocken will“, erläutert Tilleman. Und die dritte Änderung betrifft die Standortfrage, denn die Kirmes wird wieder wie früher auf dem Dorfplatz hinter der Kirche gefeiert „Hey Kölle“ spielt als Coverband die Hits bekannter Kölner Bands wie Brings, Höhner, Paveier oder von BAP. Natürlich werden auch andere Songs serviert. Der Einlass ist karnevalistisch angehaucht um 19.33 Uhr.

Die Kirmes beginnt am Freitag, 23. September, mit der Kinderdisco, anschließend folgt die Ibiza-Night, organisiert von der Landjugend (KLJB).

Der Sonntag, 25. September, startet um 14 Uhr mit dem gemeinschaftlichen Kaffee- und Kuchenklatsch der Dorfgemeinschaft im Zelt an. Um 16 Uhr ist das Antreten aller Hasselter Vereine zum Umzug mit den Königspaaren aus Hasselt und Qualburg mit deren Gefolge. Als krönender Abschluss der hoffentlich gut besuchten Aktivitäten der drei Tage ist der Krönungsball des Königspaares ab 18 Uhr vorgesehen.

Tickets für die Kölsche Nacht kosten im Vorverkauf, der bereits läuft, 15 Euro. Beim Kauf von zehn Karten ist die elfte Karte gratis. An der Abendkasse zahlt man 18 Euro. Karten sind bei Biermann Veranstaltungstechnik, Blumenparadies, Markisen Stange, bei allen 16 Kirmesfreunden sowie online per Mail an bruno.willemsen@t-online.de erhältlich.