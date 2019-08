Nachfolger(in) für Ludger I. gesucht : König- und Prinzenschiessen erstmalig auf dem Sportplatz

Kirmes mit Königschießen und Schützenfest am Wochenende in Hasselt.

Die Kirmes mit Königschießen und Schützenfest ist ein Top-Ereignis in fast jedem Dorf, so auch in Hasselt. Dort startet der Bürgerschützenverein Hasselt-Qualburg am Sonntag, 1. September, die Festtage mit dem Königschiessen, um die Nachfolge von König Ludger I. (Tenhaef) und Königin Elke I. (Mauerhoefer) zu finden.