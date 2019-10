Hasselt : Die fünf Damen von der Schulbank

Agnes Mohr, Agnes Dercks, Maria van Schrick, Henny Rink und Irene Schooltink, allesamt Jahrgang 1937, treffen sich alle drei Monate und plaudern über vergangene Zeiten. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Bedburg-Hau Fünf junggebliebene Damen aus Hasselt, alle Jahrgang 1937, treffen sich seit 1993 reihum im dreimonatlichen Rhythmus zum Kaffeekränzchen sowie einem anschließenden Eierlikörchen und plaudern über alte Zeiten..

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Peter Nienhuys

„Beim Begräbnis unserer Schulkameradin Gertrud im Jahr 1993 beschlossen wir, dass wir uns nicht nur zu Beerdigungen treffen sollten, sondern uns regelmäßig sehen wollten“, sagen die Fünf unisono. Und das sind sie: Maria van Schrick geb. Mülder, Agnes Mohr geb. Verstegen, Irene Schooltink geb. Boothe sowie die Kusinen Agnes Dercks geb. Loock und Henny Rink geb. Loock, die in Kleve wohnhaft ist. Die anderen Damen sind Hasselt treu geblieben.

Ihre Väter waren zum Teil Handwerker und einer war der Milchmann von Hasselt. Da es im Dorf keinen Kindergarten gab, spielten sie auf den Straßen in der Nachbarschaft vor allem das beliebte Völkerballspiel. Im Frühjahr 1943 erfolgte für das Quintett mit 21 weiteren Kindern die Einschulung in die Hasselter Lehranstalt, Schultüten bekamen sie nicht von ihren Eltern geschenkt.

info Die Geschichte beginnt im 13. Jahrhundert Geschichte Urkundlich wird die Kapelle schon im 13. Jahrhundert erwähnt. In einem Novembersturm im Jahre 1800 wurde sie stark beschädigt und nur notdürftig repariert. Zwischen 1824 bis 1826 erfolgte der Umbau zu einer Elementarschule. 1867 verzichtete die katholische Kirche ganz auf die Benutzung der Kapelle.





Einweihung Am 28. Juli 1930 fand die Einweihung der neuen Hasselter Schule statt. Seit dem Jahr 1968 ist sie eine Grundschule, seit wenigen Jahren als Teilstandort der St. Markus Grundschule in Schneppenbaum.

Im September 1944 musste die ganze Schule geräumt, um Soldaten Unterkunft zu gewähren. Am 7. Oktober 1944 wurde Kleve in einem Bombenhagel fast vollständig zerstört, was sogar in Hasselt zu hören war. „Auch in Hasselt fielen einige Bomben in den Garten des Schmiedes Kröll“, erinnert sich Maria van Schrick, deren Elternhaus sich in der näheren Umgebung befand. „Unsere Klasse wurde in Privathäuser aufgeteilt, in denen uns Unterricht erteilt wurde. Vier von uns kamen im Hause Mülder unter, Agnes Dercks war irgendwo anders“, sagt Agnes Mohr. Fräulein Otten war die Lehrerin, die für acht bis zwölf Schüler zuständig war, unter ihnen war das Quartett. Mit ihren Familien wurden Agnes Mohr und Henny Rink freiwillig ins Emsland bzw. Sauerland evakuiert und kamen später wieder zurück. Die anderen blieben bis zum Kriegsende in Hasselt.

„Die Schulbücher wurden von Klasse zu Klasse weiter gegeben. Die Tafeln waren entweder selbst angefertigt oder gekauft“, erklärt Henny Rink. Die Schule war durch Witterungseinflüsse stark beschädigt, so dass zunächst der große Kellerraum hergerichtet wurde, um den Unterricht wieder aufnehmen zu können. Am 10. Dezember 1945 fand in einer würdigen Feier in der Kirche und danach in der Schule die Aufnahme des Unterrichts statt. „Lehrerin Bonn hat uns alles beigebracht, Lehrer Doll unterrichtete Musik und Lehrer Kielbassa vermittelte uns Geschichte und Erdkunde“, erklärt Agnes Dercks. Allen Lehrpersonen spielten die Fünf Streiche, und sie erinnern sich gerne an die Reaktionen der Herrschaften. „Lehrer und der Pastor waren damals Respektpersonen, obwohl Anspruch und Wirklichkeit zum Teil weit auseinander klafften“, sagt Henny Rink rückblickend.

„Wir waren der erste Jahrgang nach dem Krieg, der in Hasselt wieder zur 1. Heiligen Kommunion ging“, weiß Maria van Schrick heute noch. An Theater- und Krippenspielen in der Schule nahmen sie rege teil, und im Jahr 1952 fand die feierliche Entlassung aus der Schulzeit statt. Maria van Schrick blieb zunächst im Haushalt ihrer Eltern, nachher arbeitete sie in der Schuhfabrik Hoffmann, in der Agnes Mohr und Agnes Dercks eine Lehre als Stepperin begannen. Irene Schooltink arbeitete als Haushaltshilfe. „Weil meine Mutter verstarb, musste ich die Mutterrolle für meine sehr viel jüngere, kleine Schwester übernehmen. Deshalb erlernte ich keinen richtigen Beruf“, sagt Henny Rink, die später im Hallenbad Bedburg-Hau tätig war.