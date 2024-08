Bakterium gefährlich für Tier und Mensch Hasenpest im Kreis Kleve – was Haustierbesitzer wissen sollten

Maßnahmen: Der beste Weg, sich vor einer Ansteckung zu schützen, sei die strikte Trennung der privaten Hasenhaltung von Wildtieren, sagt Ruth Keuken. Aber es gibt laut RKI noch mehr: Für den Menschen gilt es zu beachten, das Wildfleisch stark genug zu erhitzten und durchzugaren, bevor es gegessen wird. Das Brunnen- und Trinkwasser aus Gegenden, wo Tularämie-Fälle bekannt sind, muss gründlich abgekocht werden. Da das Bakterium kälteresistent ist, bleibt auch gefrorenes Fleisch monatelang infektiös, so das RKI. Kontakt mit kranken und toten Tieren meiden, ansonsten direkt desinfizieren. Ebenso durch den Tierkadaver kontaminiertes Wasser und Schlamm vermeiden. So sollten auch Hunde in Waldgebieten angeleint sein und fern von Pfützen und totem Tier gehalten werden. Außerdem sollte kein Feldgrün aus kontaminierten Gebieten an die Haustiere verfüttert werden.