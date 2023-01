Baumaßnahmen am Markt Hanselaerstraße in Kalkar wird gesperrt

Die innerstädtischen Baumaßnahmen rund um den historischen Marktplatz schreiten weiter voran, so dass ab Freitag, 27. Januar, der zweite Bauabschnitt in der Hanselaerstraße in Kalkar im Abschnitt zwischen dem Kreuzungsbereich der Hohen Straße bis zur Grabenstraße gesperrt werden muss.