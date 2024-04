Regenschauer und Windböen Wie das Open Air in Grieth spontan verlegt wurde

Was tun, wenn man ein große Open Air-Veranstaltung plant, aber die Wettervorhersage bis zuletzt sehr glaubwürdig Regenschauer und Wind prognostiziert? Diese Frage musste sich das Team des Griether Hanselädchens um die Vorstände Birgit Mosler und Christian Reintjes am Freitagabend bezüglich ihres für den nächsten Tag geplanten Angrillens samt Konzert auf dem Marktplatz stellen. Nach kurzer Diskussion war klar, dass Verschieben oder Ausfallen nicht in Frage kam, darum lautete der rasch mit den „Klangfabrik Allstars“ koordinierte Entschluss: Draußen wird zwar wie geplant gegrillt und der Witterung getrotzt, aber das Konzert soll innen im Ladenlokal stattfinden.