Programm in Grieth Hanselädchen lädt zu Lesung und Musik ein

„Mister Bluebird“ spielt am Samstag ab 19 Uhr (Einlass 18 Uhr) eine Lädchen-Session im Griether Hanselädchen mit Mundharmonika, Banjo, Ukulele und Gitarre. Die Gäste erwartet ein buntes Programm aus Country, Schlager und Stücken von deutschen Liedermachern. Damit gelang dem Team des Hanselädchens die Verpflichtung eines wahren musikalischen Tausendsassas, denn schon seit 1971 tritt Reinhard Kosters aus Appeldorn in verschiedenen Bands und als Solokünstler in ganz Deutschland auf. Bereits im Mai spielte „Mister Bluebird“ auf dem Griether Marktplatz und sorgte für begeisterte Stimmung bei Jung und Alt. Der Eintritt ist heute frei und für das leibliche Wohl sorgt das Team des Hanselädchens.