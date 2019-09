Kleve : Von Schmuck und Schoko-Schweinchen

Kleve Lange Tradition: In der Klever Kavarinerstraße präsentierten die Familienbetriebe und Unternehmen beim alle zwei Jahre stattfindenden Handwerkertag am Samstag den vielen Besuchern ihr Können.

Wie der Konditormeister Schokoladenfiguren herstellt? Das konnten die Besucher der „Schokoladenmacherei“ am Samstag im Rahmen der Aktion „Heimat-Shoppen“ live erleben. Und die jüngsten Besucher durften es auch gleich ausprobieren und Schoko-Schweinchen herstellen. Martin Marx nahm sich viel Zeit, dem Nachwuchs die einzelnen Arbeitsschritte zu erklären: „Aufgeblasene Wasserballons werden in flüssige Schokolade getaucht – zwei Mal. Wenn die Masse erstarrt, kann man diese vom Ballon lösen.“ Und hat dann den Körper des Ferkels. Dieser bekommt dann noch vier Schokokugeln als Füße und Schnäuzchen und Schwänzchen aus Marzipan – fertig ist das süße Prachtexemplar. „Bei uns entstehen alle Produkte in Handarbeit“, erzählte der Konditormeister. Seine Kunden können sich jederzeit in seinem Geschäft, das es seit zwölf Jahren an der Kavarinerstraße gibt, davon überzeugen und ihm in der „gläsernen Produktion“ zuschauen.