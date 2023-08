Gegen den Fachkräftemangel Handwerker im Kreis Kleve locken den Nachwuchs mit 30 Jahren Jobgarantie

Dem Nachwuchs liegt der Klimawandel am Herzen, die Jugend sorgt sich. Das ist nicht zuletzt mit der Omnipräsenz der Bewegung „Fridays for Future“ offenkundig geworden, und auch die „Letzte Generation“ gilt als jung. Doch wer nachhaltig etwas gegen die Erderwärmung tun möchte, solle nicht auf die Straße gehen. Wirksamer sei der hauptberufliche Kampf gegen den Klimawandel. Davon sind zumindest Klaus van Straelen und Ralf van der Cruysen überzeugt. Die Praktiker der Innung für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik (SHK) waren am Dienstag bei den Neuntklässlern der Gesamtschule am Forstgarten in Kleve zu Gast, um für den Ausbildungsberuf des Anlagenmechanikers zu werben. „Wer den Klimawandel beeinflussen will, sollte den Klebstoff nicht zwischen Hand und Straße, sondern zwischen Rohr und Muffe verbrauchen“, sagte van Straelen, der seinen Betrieb in Uedem führt.