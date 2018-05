Kalkar: Handwerk stellt Ausbildungsberufe vor

Kalkar "Berufe live" der Wirtschaftsförderung Kalkar an zwei Abenden mit vier örtlichen Unternehmern und 90 Schülern.

In der Parallelveranstaltung des ersten Informationsabends führte Stefan Brauer den jungen Menschen die Reize einer technikorientierten Ausbildung in den Sparten Elektro-Heizung-Sanitär vor Augen. Brauer betonte, dass die Verdienstmöglichkeiten für Handwerker mitunter deutlich besser seien, als die vieler Akademiker. Er warnte die Schüler aber gleichzeitig vor der Illusion, dass nach der Schule das Lernen aufhöre. "Die Zukunft gehört dem Handwerk, aber top Leistungen erbringen Handwerker nur dann, wenn sie sich auch kontinuierlich weiterbilden."

Am zweiten Informationsabend standen der Beruf des Tischlers und der des Betonbauers im Mittelpunkt. Florian Poorten, der einst mit seiner Berufswahl an eine 160-jährige Familientradition anknüpfte, weckte erfolgreich die "Lust aufs Handwerk". Hochmoderne Technik bilde ein spannendes Umfeld. Die Ausbildung zum Tischler diene mitunter als Sprungbrett zur Meister- oder Technikerausbildung oder zu einem handwerksbezogenen Studium. Poorten ermutigte die Schüler, Entscheidungsfreude zu zeigen. Anders als in anderen Ländern fehle in Deutschland eine Kultur des Scheiterns. "Auch Fehlentscheidungen gehören zum Leben und helfen bei der Persönlichkeitsbildung", hob Poorten hervor.