Schluss nach 27 Jahren So lief der Abschied von Han Groot Obbink im Wunderland Kalkar

Wer nicht da war, hat etwas verpasst: Ganz viel Emotion, aber ebenso viel Klugheit und Diplomatie waren im Spiel, als Han Groot Obbink sich am Montagabend von seinen langjährigen Weggefährten verabschiedete. Obwohl jeder weiß, dass die Trennung vom Unternehmen so schnell nicht geplant war und der Kündigung eine wenig harmonische Zeit vorausgegangen sein dürfte, wollten offensichtlich beide Seiten nach außen hin im Guten auseinandergehen. Die Abschiedsrede von Han Groot Obbink, der 27 Jahre lang die Geschicke des Freizeit- und Hotelzentrums verantwortete, war wie erwartet eine Ode an sein tolles Team und alle Mitstreiter, die ihm im Laufe der Zeit zu Freunden wurden. Und der Wortbeitrag seines Nachfolgers Marten Foppen hatte denselben Tenor: Wir verabschieden einen Mann, der in Kalkar am Rhein seinen Lebenstraum umgesetzt und das Wunderland auf die Erfolgsschiene gesetzt hat. Dass es Fahrt aufnimmt – das haben nun andere in der Hand.