Zu Halloween : Toverland wird zum Gruselparadies

Das Toverland will wieder der gruseligste Ort im Grenzgebiet werden. Foto: Toverland

Sevenum 120 Darsteller und zahlreiche Attraktionen sollen den niederländischen Freizeitpark zum vielleicht gruseligsten Ort im Grenzgebiet machen.

Der Freizeitpark Toverland dicht hinter der deutsch-niederländischen Grenze präsentiert an 14 Abenden im Oktober und November die sogenannten Halloween Nights. Dabei werden knapp 120 Grusel-Schauspieler in fünf verschiedenen Zonen, einem Spukhaus und einem Labyrinth eingesetzt. Außerdem verspricht der Park den Besuchern „den Schrecken ihres Lebens“, etwa bei dem neuen Spukhaus „Maison de la Magie“. Das ist das Landhaus von Oscar Pendula. Dieser weltberühmte Illusionist verschwand laut Toverland-Sage in den 1930er Jahren, nachdem eine seiner Illusionen furchtbar schief ging. In der „Maison de la Magie“ betreten die Besucher das verlassene Landhaus und gehen auf eine furchterregende Entdeckungstour. Rund eine Viertel Stunde dauert der Spuk. Bis an der nächsten Ecke ein weiterer lauert.

Wem das alles vielleicht etwas zu gruselig sein könnte, für den gibt es den Halloween-Zauberstab: Sobald das Licht des Stabs erleuchtet, wenden sich die Kreaturen ab und geben Frieden.

Info Mehr Informationen im Internet Der Freizeitpark Mehr als 35 Attraktionen im Innen- und Außenbereich locken jährlich etwa 862.000 Besucher. Internet www.toverland.com

Auch zwei neue Grusel-Zonen wurden für dieses Jahr überarbeitet. So ist die Zirkus-Zone „Cirque – Royal Edition“ besonders erweitert worden: Clowns, Artisten und weiterer Zirkus-Grusel sind hierbei nicht die einzigen Hindernisse, die es zu überwinden gilt. Die Eishexe Morgana übernimmt wiederum die Macht in der Themenwelt von Avalon. In „Morgana’s Frozen Knights“ gehen die Besucher den Kampf gegen ihre Eisritter an.

Die Erlebniswelt „The Witches Forest“, durch die man durchläuft, das Spukhaus „Fear the Woods”, das Labyrinth „Trapped” und die Grusel-Bereiche „Shadows of the Sea”, „DesTroy” und „Fiesta de los Muertos” kehren ebenfalls in diesem Jahr zurück ins Toverland.

Während der Halloween Nights werden ebenfalls besondere Corona-Regelungen getroffen. So gibt es in den verschiedenen Bereichen Selfie-Spots zu finden, bei denen die Besucher auf angemessenen Abstand Fotos mit den Grusel-Darstellern machen können. Und manche Bereichen sind als Einbahnwege konzipiert, um um einen durchgehenden Besucherstrom gewährleisten zu können. Außerdem wurde das Spukhaus „Fear the Woods“ an einem größeren Ort untergebracht.