Kevelaer Die Schießsport Gemeinschaft (SSG) Kevelaer organisiert eine Halloween Party am Montag, 31. Oktober, für Jugendliche von 14 bis 17 Jahren im SSG Treff am Hallenbad (Hüls 11). Möglich macht dies auch eine Förderung aus dem Regionalbudget von Leader für Kleinprojekte. „Früher gab es für Jugendliche im ländlichen Raum an fast jedem Wochenende irgendwo eine Disco zum Beispiel in Pfarr- oder Jugendheimen und Scheunen“, so Georg Joosten von der SSG. Diese Angebote seien immer mehr verschwunden. Daher will die SSG Kevelaer mit der regelmäßigen Veranstaltung von Jugenddiscos unter Jugendschutzbestimmungen zur einem größeren Freizeitangebot beitragen. Die Premiere der Jugenddisco steigt als Halloween Party von 17 bis 23 Uhr. Klassische Kostüme sind gern gesehen. Nicht erlaubt sind Verkleidungen als Horror-Clown. Wer an einer Kostümprämierung teilnehmen will, kann einen Preis gewinnen. Die Vorlage eines Altersnachweises (Personal- oder Schülerausweis) ist erforderlich. Der Eintritt beträgt 3 Euro.