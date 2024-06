Tests in Kleve nötig Belastungen auf Hallenbad-Gelände – Anwohner sollen kein Grundwasser nutzen

Was heißt das für die betroffenen Bewohner? In der aktuellen Stellungnahme rät der Kreis Kleve vorsorglich vorerst von einer Nutzung des Grundwassers im Untersuchungsgebiet ab. Die Anwohner wurden am Montagmittag von der Stadt Kleve schriftlich über die anstehenden Untersuchungen informiert. Etwa 140 entsprechende Schreiben wurden durch städtische Bedienstete in die Briefkästen geworfen, wie Stadtsprecher Niklas Lembeck erklärt.