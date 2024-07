Programm in den Ferien Halbzeit beim Kinder-Sommer im Kreis Kleve – so geht es weiter

Alle Angebote sind für die Kinder kostenfrei. Deshalb gibt es keinen Verkaufsstand für Getränke oder Snacks. Für den kleinen Imbiss zwischendurch müssen die Gäste also selbst sorgen. In allen Städten und Gemeinden sind die Flächen so großzügig ausgewählt, dass die Kinder genügend Platz für eine Pause und ein Picknick haben. Von dieser Möglichkeit haben in den ersten drei Wochen viele Gäste Gebrauch gemacht.