Geschäft eröffnet Was man im neuen Orient-Markt in Kalkar entdeckt

Er stammt aus Pakistan und liebt die Spezialitäten seiner Heimat. Aber er weiß auch die guten Lebenmittel aus anderen Ländern zu schätzen. „Ich habe mich immer geärgert, wenn ich in einem Laden nur Sachen aus einem Land gesehen habe – nur türkische, nur syrische, nur irakische. Das wollte ich in meinem eigenen Geschäft anders machen“, sagt Nabeel Asghar. Und: Er bezieht seine Kundschaft bei der Warenauswahl mit ein. Denn wenn das Sortiment für die nicht passt, hat ja all sein Bemühen keinen Sinn. Über Angebot und Nachfrage, Warenwirtschaft und Preisgestaltung hat der junge Mann in den vergangenen Jahren viel gelernt. Er kann es jetzt in seinem ersten Geschäft anwenden: Auf der Kalkarer Monrestraße hat er ein asiatisch-orientalisches Fachgeschäft eröffnet.