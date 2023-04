Diskussion in Kranenburg „Brauchen wir überhaupt ein neues Gewerbegebiet?“

Seit Jahren wird in Kranenburg über ein neues Gewerbegebiet diskutiert. Ein Ende scheint nicht absehbar. So lag in der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Bürgeranliegen und Strukturfragen eine Untersuchung der Büros Fuhrmann und Keuthen aus Kleve sowie den Fachleuten von Stadtumbau Kevelaer auf dem Tisch. Thema war die Erweiterung des Gewerbegebiets „Im Hammereisen“ und eine Analyse anderer Standorte.