Uraltes Handwerk Gut Brand! Meiler schwelt in Reichswalde

Im Klever Ortsteil Reichswalde lebt das uralte Köhlerhandwerk auf. Seit gut 30 Jahren beschäftigt sich Köhler Wilhelm Papen mit der Produktion von Kohle aus Holz. Auch in diesem Jahr haben er und sein Team von der Köhlerei Reichswalde wieder einen Holzkohlenmeiler entzündet: Seit einer Woche schwelt der Meiler an der Grenze zum Reichswald. Tagelang haben Papen und seine Kollegen dafür knapp 20 Raummeter Buchenholz aufgeschichtet, haben den hölzernen Hügel mit Erde und Silage luftdicht ummantelt. Im Inneren des Meilers arbeitet sich die Hitze nun beharrlich durch die Buchenholzschichten – am Ende des Schwelprozesses, der noch ungefähr bis Ende der Woche dauern wird, ist aus dem Holz hochwertige Kohle geworden, die die Köhler dann ernten und für gute Zwecke verkaufen.