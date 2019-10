Guido Broscheit : Broscheit spielt am Montag auf SAT.1 einen Kommissar

Kleve Klever Schauspieler am Montagabend auf SAT.1 wieder als Kriminalkommissar zu sehen.

(HeVe) Der Klever Schauspieler Guido Broscheit ist derzeit gut im Geschäft. Vor zwei Wochen stellte der 51-Jährige in den Tichelpark Cinemas in Kleve als einer der Hauptdarsteller und gleichzeitig auch Produzent die Komödie „Ronny & Klaid“ vor, die in der vergangenen Woche am Potsdamer Platz in Berlin vor reichlich Prominenz Premiere hatte. Seit Donnerstag flimmert der Streifen bundesweit in den Kinos. Und schon am Montag, 14. Oktober, ist er zur besten Sendezeit um 20.15 Uhr bei SAT.1 zu sehen. Nach dem Erfolg von „Julia Durant - jung, blond,tot!“, der im vergangenen Jahr gute Quoten hatte, wird die Krimiserie mit zwei weiteren Filmen fortgesetzt. Neben der als Titelfigur besetzten Schauspielerin Sandra Borgmann agiert Broscheit als arg gebeutelter Kommissar Markus Schulz. Gedreht wurde der Krimi „Kaltes Blut“ im Frühjahr fast drei Monate lang in Frankfurt, wo auch der dritte Film „Mörderische Tage“ bereits abgedreht wurde. „Falls die Quoten stimmen, könnte es mit zwei weiteren Filmen von Bestseller Andreas Franz weiter gehen“, hofft Guido Broscheit.