In aller Freundschaft : Guido Broscheit ist acht Folgen lang Herzensbrecher

Kleve Der aus Kleve stammende Schauspieler spielt in der ARD-Serie „In aller Freundschaft“ mit. Ein Millionenpublikum schaut zu, wie er den Herzensbrecher spielt.

Gewissermaßen ist Guido Broscheit ein waschechter Tausendsassa. Was er auch anpackt – es wird zum Erfolg. Der 52-Jährige ist Rechtsanwalt, Tennisspieler, Filmemacher und seit vielen Jahren als charismatischer Schauspieler für Kino, TV-Filme und Fernsehserien vor der Kamera aktiv. Nun ist seine Erfolgsgeschichte um ein weiteres Kapitel reicher geworden: Der Klever spielt eine größere Rolle in der ARD-Serie „In aller Freundschaft“. Ab März stand er für die Dreharbeiten vor der Kamera, mittlerweile wurden einige Folgen seines Gastspiels ausgestrahlt. „Die Sendung ist die quotenstärkste Serie im deutschen Fernsehen“, sagt Guido Broscheit. Zum Hintergrund: Zuletzt schalteten knapp fünf Millionen Menschen für die Leipziger Sachsenklinik ein. Nun befindet sich die Serie vorerst in der Sommerpause, ab dem 25. August geht es mit neuen Folgen weiter.

In der ARD-Sendung spielt Broscheit den Motorradfahrer Tobias Rauch. Dieser hatte die Verwaltungschefin der Sachsenklinik, Sarah Marquardt, gespielt von Alexa Maria Surholt, auf die auf dem Autodach vergessene Geldbörse aufmerksam machen wollen. Dabei aber wird Rauch ohnmächtig und kippt mit seinem Zweirad um. Marquardt übernimmt die Erstversorgung und stellt fest, dass Rauch an einer bisher unbekannten Diabetes-Krankheit leidet. Kurzum: In der Folge scheint sich eine Liaison zwischen Rauch und Marquardt anzubahnen. „Der Zuschauer kann sich auf viele spannende Wendungen in den Drehbüchern freuen“, sagt der Klever Guido Broscheit.