Bergmann in der Beuys-Gesamtschule : Abgeordneten-Besuch zum Europatag

Kleve Der CDU-Landtagsabgeordnete Günther Bergmann war auf Einladung von Schulleiter Christoph Riedl zu Gast an der Joseph-Beuys-Gesamtschule in der Klever Oberstadt.

(RP) Dort fand der Europa-Tag mit vielen unterschiedlichen, stets altersgerechten Aktivitäten statt. Der Unterricht im 6. Schuljahr von Klassenlehrerin Romy-Lina Ackers mit dem Abgeordneten, der im Landtag auch im Ausschuss Europa und Internationales arbeitet, stand dann ganz im Zeichen des Alltags in Europa und des Lebens an der deutsch-niederländischen Grenze. Schließlich gab es ein Gespräch mit Oberstufenschülern, die Fragen aus allen Jahrgangsstufen gesammelt hatten und dazu nutzten, einen Europa-Podcast mit Bergmann zu produzieren. „Die Schülerschaft und das Kollegium waren hochmotiviert und unglaublich gut vorbereitet; großes Kompliment dafür. So kommt der Mehrwert von Europa bei uns allen gut an – das war ein toller Tag an dieser Schule“, so Bergmann.