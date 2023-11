Bergmann verteidigt Arbeit von Förderschulen „Ideologie hilft hier nicht“

Der CDU-Landtagsabgeordnete Günther Bergmann reagiert auf die Diskussion um die Abschlüsse von Förderschulen und die Kritik der Klever Grünen an der LVR-Dietrich-Bonhoeffer-Schule (kurz: DiBo) in Bedburg-Hau. Hintergrund seien aus Bergmanns Sicht falsch kommunizierte Abschlusszahlen in Bezug auf Bedburg-Hau. Die dortige Förderschule mit Schwerpunkt „Körperliche und motorische Entwicklung“ ist die einzige weiterführende Schule in der Gemeinde. Schüler können dort entweder den Grund- und Hauptschulabschluss oder einen Abschluss in den Bildungsgängen „Lernen“ oder „Geistige Entwicklung“ erreichen.