Kranenburg : Günther Bergmann (CDU) zu Besuch in Kranenburg

Der Abgeordnetenbesuch endete mit einer Besichtigung der gerade erst erweiterten Aurora Kaas GmbH im Gewerbegebiet Hammereisen in Nütterden. Das Familienunternehmen startete in den 80er Jahren seinen Betrieb in der niederländischen Gemeinde Gennep und stellt mit seinen heute 25 Mitarbeitern 20 verschiedene Käsesorten mit Biozertifikat her. Stolz ist der Gründer Harry ten Dam auf die Regionalität des Produktes, denn die Milch wird gleichermaßen von niederländischen und deutschen Bauernhöfen frisch angeliefert.