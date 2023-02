Berufliche Rückkehr Günter Neifer ist neuer Leiter der Staatsanwaltschaft Kleve

Nun also tritt der 64-jährige Rückkehrer als neuer Leitender Oberstaatsanwalt in Kleve die Nachfolge von Holger Schönwitz an, der bereits im Februar 2022 als Abteilungsleiter zur Generalstaatsanwaltschaft Düsseldorf gewechselt war. Die Geschicke der Klever Staatsanwaltschaft lenkte seitdem der stellvertretende Leiter, Oberstaatsanwalt Dr. Volker Brähler.