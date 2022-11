Großer Polizeieinsatz Gruppenschlägerei an der Hoffmannallee in Kleve

Zu einer heftigen Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen ist es am Samstag, 12. November, gegen 20 Uhr auf der Hoffmannallee in Kleve gekommen. Die Polizei rückte mit gleich mehreren Einsatzwagen an. Wie die Pressestelle der Behörde auf Anfrage unserer Redaktion bestätigte, wurden bei der Schlägerei nahe der Kreuzung zur Lindenallee zwei Personen verletzt. Es soll sich um Jugendliche handeln. Sie mussten ambulant behandelt werden.