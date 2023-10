Straßenraub in Kleve Gruppe Jugendlicher bedrängt Rollstuhlfahrerin und raubt sie aus

Kleve · Eine Gruppe Jugendlicher hat am Freitag eine Rollstuhlfahrerin ausgeraubt. Zuvor bedrängte die Gruppe die Frau, die wie fast jeden Tag vor einer Apotheke an der Hagsche Straße saß. Die Gruppe flüchtete in Richtung EOC, die Polizei ermittelt.

09.10.2023, 13:24 Uhr

Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Foto: dpa/Fabian Strauch

Eine unbekannte Gruppe Jugendlicher hat am Freitag (6. Oktober 2023) gegen 21.50 Uhr eine 36-jährige Rollstuhlfahrerin bedrängt und ausgeraubt. Die 36-Jährige saß wie fast jeden Tag vor einer Apotheke an der Hagsche Straße, als eine Gruppe von vier bis sechs jungen Menschen zu ihr kam. Die Jugendlichen ließen laut Polizei nicht von ihr ab, redeten auf sie ein, bedrängten sie und entwendeten schlussendlich eine kleine Summe Bargeld aus der Handtasche. Als eine Passantin die Situation erkannte und bei der Rollstuhlfahrerin anhielt, flüchtete die Gruppe in Richtung EOC. Es kann lediglich gesagt werden, dass es sich um circa vier bis sechs Kinder oder Jugendliche (sowohl männliche als auch weibliche Personen) gehandelt haben soll. Zeugenhinweise nimmt die Kripo Kleve unter Telefon 02821 5040 entgegen.

(RP)