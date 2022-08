Grundsteuer-Reform​: Finanzamt Kleve stellt mehr Personal ein​

Kleve Für die Bürger wurde eine Hotline für die Neubewertung der Grundsteuer geschaltet. Hierfür sucht das Finanzamt Kleve noch weitere Mitarbeiter.

Die Umsetzung der Grundsteuer-Reform in Nordrhein-Westfalen ist in vollem Gange. Die nordrhein-westfälische Finanzverwaltung beabsichtigt weitere 150 Aushilfskräfte zur Unterstützung der Grundstücksstellen bei der Umsetzung der Grundsteuer-Reform einzustellen. Zu den Aufgaben der neuen Mitarbeiter gehören unter anderem die Erteilung von Auskünften an der Telefonhotline sowie die Datenerfassung im sogenannten Scanverfahren. Auf das Finanzamt Kleve hat neue Kräfte eingestellt.

Es wurden in den Grundsteuer-Hotlines der Finanzämter zusätzliche Mitarbeiter eingesetzt, um die Anrufe der Bürger entgegenzunehmen. In der Spitze stehen damit landesweit bis zu 500 Mitarbeiter telefonisch zur Verfügung. Sobald die Hotline des Finanzamts Kleve ausgelastet ist, werden Gespräche automatisch auf freie Kapazitäten in den umliegenden Ämtern umgeleitet – all dies wirkt insbesondere in den frühen Stunden des Tages.