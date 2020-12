Bedburg-Hau : Dritter Preis für Offenen Ganztag

Bedburg-Hau Bedburg-Haus Bürgermeister Stephan Reinders statte der Gemeinschaftsgrundschule St. Markus einen Besuch ab. Er gratulierte zum dritten Preis, den der Offene Ganztag nun bereits erhalten hat.

Bedburg-Haus neuer Bürgermeister Stephan Reinders stattete dem Offenen Ganztag (OGS) an der Gemeinschaftsgrundschule St. Markus in Bedburg-Hau einen Besuch ab. Dabei überreichte er nicht nur Preisgelder, er informierte sich auch über die Arbeit des Offenen Ganztages, der in der Trägerschaft des Caritasverbandes Kleve liegt.

Zum Hintergrund: Der Offene Ganztag (OGS) an der Gemeinschaftsgrundschule St. Markus in Bedburg-Hau hat mit seinem Projekt „Upcycling-Markt“ den ersten Platz (2500 Euro) beim Heimatpreis der Gemeinde Bedburg-Hau gewonnen. Das hat der Rat der Gemeinde im September 2020 beschlossen. Die Preisverleihung fand in der jüngsten Ratssitzung statt – Ende November in der Mehrzweckhalle in Till-Moyland.