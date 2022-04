Polizei sucht Zeugen : Unbekannter rammt parkende Autos schrottreif

Kleve Nach einer Verkehrsunfallflucht auf der Gruftstraße haben zwei dort geparkte Autos einen wirtschaftlichen Totalschaden. Von dem Unfallverursacher fehlt jede Spur.

(RP) Nach einer Unfallflucht mit erheblichem Sachschaden sucht die Polizei in Kleve Zeugen. Am Samstag zwischen 7.10 Uhr und 8 Uhr beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer auf der Gruftstraße zwei geparkte Autos. Vermutlich fuhr der Unfallverursacher in Richtung Klever Ring, als er nach rechts von der Fahrbahn abkam und mit starker Wucht gegen einen grünen Golf und einen roten Citroen prallte. Bei beiden Autos entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne die Polizei zu informieren. Er war nach ersten Ermittlungen mit einem grauen Audi unterwegs, der im Frontbereich und an der rechten Seite stark beschädigt sein muss. Zeugenhinweise zu dem Vorfall oder dem beschädigten Fahrzeug bitte an die Polizei Kleve unter Telefon 02821 5040.