Kreis Kleve : Das „Superfood“ vom Niederrhein

Kreis Kleve Touristiker, Marketing-Fachleute und die ihr Goldjubiläum feiernden Wirtschaftsjunioren eröffneten auf dem Airport Weeze die 11. Grünkohlwoche im Kreis. Noch bis zum 29. November gibt es das Wintergemüse in allen Variationen.

Ganz schön was los am Airport in Weeze. Nein, nicht alle wollten am Freitag von dort abheben, sondern der Standort war Treffpunkt der Touristiker und Marketing-Fachleute zur Eröffnung der mittlerweile schon 11. Grünkohlwoche im Kreis Kleve.