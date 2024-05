„Grünes Abitur“ im Kreis Kleve Diese Jäger sind neu im Revier

Insgesamt stellten sich in diesem Jahr 41 Bewerber der schriftlichen Prüfung, die von 40 Prüflingen bestanden wurde. Im zweiten Prüfungsteil mussten diese auf dem Schießstand der Kreisjägerschaft Kleve ihr Können beweisen. Abschließend ging es für die Bewerber in die umfassende mündlich-praktisch Prüfung. Dafür hatten sie die Mitglieder der Kreisjägerschaft bereits seit Oktober 2023 in den unterschiedlichen Fachbereichen ausgebildet. Zur Ausbildung gehören zudem Exkursionen in die Reviere und die Vermittlung der notwendigen Schießfertigkeiten.