Thema Energiewende Grünenpolitiker Banaszak lädt zu Diskussion in Kalkar ein

Kalkar · Einen Einblick in seine Arbeit als Bundestagsabgeordneter will der Grünenpolitiker Felix Banaszak am 2. Mai in Kalkar geben. Auch um die Energiewende soll es bei dem Gesprächsabend in der Mühle gehen.

29.04.2024 , 05:15 Uhr

Felix Banaszak sitzt für die Grünen im Bundestag. Foto: dpa/Michael Kappeler

Um erneuerbare Energien und die Bundespolitik soll es am Donnerstag, 2. Mai, in der Kalkarer Mühle gehen. Der Grünen-Bundestagsabgeordnete Felix Banaszak aus Duisburg lädt zu einem Diskussionsabend ab 18.30 Uhr ein. Der Abend beginnt mit einem kurzen Vortrag von Walter Schwaya aus dem Brauerei-Team der Kalkarer Mühle. Er wird den Gästen einen Einblick in die Geschichte der Mühle und in die Arbeit in der Hausbrauerei geben. Anschließend wird Felix Banaszak unter dem Motto „Woher der Wind weht“ über die Arbeit im politischen Berlin berichten und vor allem über die Chancen und Herausforderungen auf dem Weg zu einer klimaneutralen Wirtschaft. Der Abgeordnete sitzt im Wirtschaftsausschuss und ist Experte für Energie- und Industriepolitik. „An einem Ort, wo schon vor Jahrhunderten mit einer Windmühle Erneuerbare Energien nutzbar gemacht wurde, wollen wir über den Stand der Energiewende im Jahr 2024 sprechen“, sagt Oliver Roth von der Wärmewende AG der Kreis Klever Grünen, die Banaszak eingeladen hat. Die Teilnahme ist kostenlos. Um Anmeldung wird gebeten per E-Mail an waermewende@gruene-kreis-kleve.de

(RP)