Klever Haushalt : Grüne: 16,5 Mio. Euro für Klimaschutz

Kleve Ausgaben alleine reichten nicht, man erreiche viel mehr durch konsequentes Handeln und Festschreiben von Zielen, so Hedwig Meyer-Wilmes von den Grünen. Die Bauleitplanung soll umweltschonendes Bauen fordern und fördern.

Die Grünen setzen in ihren Haushaltsforderungen auf den Klimaschutz. „Die Politik hat auf Anregung der Grünen hin angesichts des Klimanotstandes neue Ausschüsse installiert, wie zum Beispiel die Ausschüsse ,Klima-, Umwelt- und Naturschutz’ sowie ,Mobilität und Infrastruktur’, um in Kleve eine Klimawende herbeizuführen. Das ist aber nur zu schaffen, wenn für Politik und Bürger die vielfältigen Ausgaben gebündelt und mit oberster Priorität dargestellt werden“, sagt Grünen-Fraktionschefin Hedwig Meyer-Wilmes. Deswegen ihr Antrag zur verbesserten Darstellung von Klimaschutzmaßnahmen im Haushalt.Denn bei genauer Durchsicht sehe man, dass die Stadt sehr wohl wie von der Politik gefordert, in den Klimaschutz investiere: „Kleve stellt für Klima- und Umweltschutzmaßnahmen 335.000 Euro in den Haushalt, das Gebäudemanagement 7,3 Millionen Euro, die Umweltbetriebe 236.500 Euro sowie für die Thermokompaktanlage 8,3 Millionen Euro. Wenn man schon eine stattliche Summe von 16,5 Millionen bereitstellt, sollte das auch deutlich sichtbar werden“, fordert Meyer-Wilmes.