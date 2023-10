Grüne im Kreis Kleve laden ein Gespräch mit dem Chef der jüdischen Gemeinde Krefeld

Ab 19 Uhr wird er im Rahmen einer Online-Veranstaltung über die Zukunft jüdischen Lebens nach dem Terror-Angriff der Hamas sprechen. „Die schrecklichen Taten der Mörder haben uns vollkommen schockiert“, sagen die Grünen-Sprecher Jessica Kruchem und Olaf Plotke. „Dass es in Deutschland aber eine große Zahl an Menschen gibt, die solche Grausamkeiten auch noch bejubelt, macht uns fassungslos.“ Deshalb soll es im Gespräch mit Samuel Naydych auch um Antisemitismus in Deutschland gehen und um die Zukunft jüdischen Lebens.