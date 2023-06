Überraschung bei Grünen im Kreis Kleve Bruno Jöbkes zieht sich zurück

Wenn am kommenden Samstag, 17. Juni, um 11 Uhr die Mitgliederversammlung der Kreisgrünen im Gocher Kastell tagt, geht eine Ära zu Ende. Denn: Zentrales Thema der Veranstaltung wird die Neuwahl des Vorstandes sein. Und da war in den vergangenen Jahren ein Name immer gesetzt: Bruno Jöbkes. Der 55-Jährige aus Wachtendonk, mittlerweile zwölf Jahre lang Sprecher und das wahrscheinlich bekannteste Gesicht der Grünen im Kreis, tritt dieses Jahr nicht wieder an.