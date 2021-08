Kooperation : GGK Kalkar soll „Satellit“ der Hochschule werden

Der Kontakt zwischen der Kalkarer Unternehmerschaft und der Hochschule Rhein-Waal in Kleve soll erleichtert werden.

KALKAR/KLEVE Der Kontakt zwischen der Kalkarer Unternehmerschaft und der Hochschule in Zukunft erleichtert werden. Dazu sollen nun niedrigschwellige Angebote geschaffen werden.

Es gibt sie schon seit einigen Jahren, eine sporadische Zusammenarbeit der Hochschule Rhein-Waal mit dem Gewerbe- und Gründerzentrum Kalkar (GGK). So unterstützt das Kalkarer Gründerzentrum seit geraumer Zeit das Verbundprojekt „Cross Innovation Lab NiederRhein“ der Hochschule. Auf Einladung des Kalkarer Wirtschaftsförderers Bruno Ketteler trafen sich jetzt Hochschulpräsident Oliver Locker-Grütjen und Vizepräsident Prof. Peter Kisters im Industriepark Kalkar-Kehrum mit Bürgermeisterin Britta Schulz und Christian van Aarßen.

„Das Präsidium der Hochschule hat bereits vor gut zwei Jahren beschlossen, den Kontakt zu den wirtschaftlichen Akteuren in der Region offensiv auszubauen“, machte Locker-Grütjen deutlich. „Das Gründerzentrum in KalkarKehrum kann daher für uns sehr gerne die Funktion eines lokalen ,Satellitenstandorts’ übernehmen. Wir haben in der Hochschule hochmoderne technische Einrichtungen, die durch die Unternehmen aus der Region mitgenutzt werden könnten. Diese ,verlängerte Werkbank, steht den Firmen bei Bedarf zur Verfügung. Das müssen wir wirksam kommunizieren“, sagte der Hochschulpräsident.