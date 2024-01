Ein Jahr nach Zerstörung Großer Wiederaufbau – Klever Steinmännchen sind zahlreicher als je zuvor

Wachsen soll die Steinlandschaft nun aber nicht mehr, dagegen würde sich auch das Forstamt sperren. „Die Fläche soll nicht ins Unermessliche wachsen. Das geht auch gar nicht, weil in der näheren Umgebung kaum mehr Steine herumliegen“, sagt Gern. Der Künstler kommt dennoch täglich, um Ausbesserungsarbeiten vorzunehmen. Gern hat immer Steine in der Hand, wenn er im Wald unterwegs ist: „Eine Katze hört ja auch nicht auf zu mausen.“ Der Klever begann übrigens mit dem Werk im Jahr 2013. Die tägliche Runde mit dem Hund Floh, der vor zwei Jahren gestorben ist, führte Gern immer wieder an diese Stelle im Wald. Der Freigeist begann mit einzelnen Steinchen, die zu kleinen Türmchen und dann zu einer Landschaft wurden, und so wuchs das Werk Stück für Stück. „Ohne meinen Hund würde es dieses Kunstwerk nicht geben“, sagt Gern. Er ist stolz darauf, dass mittlerweile auch Touristen aus dem Ruhrgebiet anreisen, um die Steinmännchen zu sehen. „Die Leute kommen von weither, um sich das Kunstwerk anzusehen“, sagt er. Für die Instandhaltung zeichnet Gern unverändert allein verantwortlich. Nachdem er jahrelang seine Eltern gepflegt hatte, will er bald auch mal wieder reisen. „Ich bin zehn Jahre lang nicht aus Kleve herausgekommen“, sagt Gern. Und wenn er zurückkommt, wird er all die Steinchen, die vom Winde verwehrt wurden, in mühsamer Detailarbeit wieder aufstellen.