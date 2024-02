300 Aussteller erwartet Großer Trödelmarkt am Wochenende in Kalkar

Trödelmärkte in der Region sind beliebt – nicht nur bei Schnäppchenjägern. Am kommenden Wochenende kehrt der „Mega Trödelmarkt“ zurück ins Wunderland Kalkar. Am 2. und 3. März, jeweils von 9 bis 16 Uhr, bieten wieder rund 300 deutsche und niederländische Aussteller die schönsten Produkte aus Vergangenheit und Gegenwart in der Hansehalle der Messe Kalkar an.