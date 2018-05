Kreis Kleve: Großer Empfang für Chefarzt Theis

Kreis Kleve Mit einer Feierstunde hat das Katholische Karl-Leisner-Klinikum den Chefarzt der neu etablierten Klinik für Wirbelsäulenchirurgie offiziell begrüßt. Zahlreiche geladene Gäste boten Martin Theis auf der Wasserburg Rindern einen stimmungsvollen Empfang.

Theis ist ein Arzt mit viel Leitungserfahrung: Nach dem Studium der Humanmedizin an der Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn und an der Universität Wien promovierte er 1992. Seit 1997 war er am Willibrordspital Emmerich tätig, seit 2009 als Chefarzt der Wirbelsäulenchirurgie. Er ist Facharzt für Chirurgie, für Orthopädie und für Orthopädie und Unfallchirurgie. Der gebürtige Mönchengladbacher ist verheiratet und hat drei Kinder. Er lebt mit seiner Familie in Kleve.