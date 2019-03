Filmpremiere in Kleve: Tränen und Applaus für Nora

Filmpremiere in Kleve

Kleve Ein Journalisten-Trio widmete der zweijährigen Nora aus Kranenburg einen Kurzfilm. Sie war mit einem „glatten Gehirn“ auf die Welt gekommen. 275 Klever kamen zur Premiere. Die Eltern berichteten von ihrem Schicksal.

Es ist das alltägliche Leben einer ganz normalen Familie, das Tobias Budde, Tobias Tripp und Manuel Funda filmisch eingefangen haben. Und doch ist vieles so außergewöhnlich: Die jüngste Tochter Nora nämlich kam vor zwei Jahren mit der Lissenzephalie-Erkrankung, dem „glatten Gehirn“ ohne die so wichtigen Windungen auf die Welt. Nora wird nie selbständig essen, trinken oder laufen können. Das prägt den Alltag. Nora muss beim Frühstück gefüttert, beim Spielen beobachtet und ins Auto getragen werden – all das zeigt der zwölfminütige Film eindrücklich. „Wir sind der Familie sehr nahegekommen. Das ist keine Selbstverständlichkeit und nötigt uns viel Respekt ab“, sagt Budde.